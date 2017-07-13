Футболисты ЦСКА получили серебряные медали за прошлый сезон

Футболисты ЦСКА на ежегодной встрече с болельщиками команды получили серебряные медали чемпионата России по итогам сезона-2016/17.

Награды игрокам вручал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Видео: Армейцы получают награды.

Начинаем вручение медалей pic.twitter.com/TAF1KWvKXn — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 июля 2017 г.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА занял второе место в Премьер-лиге и теперь сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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