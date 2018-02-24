Футболисты ЦСКА прошли медосмотр в медицинском центре "Лужников".

По информации клубной пресс-службы, во время медосмотра игроки сдали кровь на анализ.

"Спортсмены обязательно должны раз в полгода проходить медосмотр.- Это связано с тем, что на них выпадает большая физическая и психоэмоциональная нагрузка.

Медосмотр нужен, чтобы выявить различные патологии, если таковые возникают, но у ваших спортсменов все в порядке. Они в идеальном состоянии!" - сообщили в клубе.

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