Футболисты ЦСКА сфотографировались с чемпионским поясом Хабиба Нурмагомедова

Теги цска москваанжиильзат ахметовхетаг хосонов

Футболисты ЦСКА сфотографировались с чемпионским поясом Хабиба Нурмагомедова

Несколько игроков московского ЦСКА сфотографировались с чемпионским поясом UFC российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Среди тех, кто разместил соответствующие снимки в инстаграме, Ильзат Ахметов, Виталий Жиронкин и Хетаг Хосонов.

Напомним, что сейчас футболисты ЦСКА находятся в Дагестане, где сегодня сыграют с "Анжи" в рамках 11-го тура чемпионата России.

Примет участие в этом поединке и сам Хабиб, которому будет предоставлено право нанести первый удар по мячу.

Не пропустите: ЦСКА огласил заявку на матч с "Анжи". | http://soccernews.ru

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