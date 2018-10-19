Футболисты ЦСКА сфотографировались с чемпионским поясом Хабиба Нурмагомедова

Несколько игроков московского ЦСКА сфотографировались с чемпионским поясом UFC российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Среди тех, кто разместил соответствующие снимки в инстаграме, Ильзат Ахметов, Виталий Жиронкин и Хетаг Хосонов.

Напомним, что сейчас футболисты ЦСКА находятся в Дагестане, где сегодня сыграют с "Анжи" в рамках 11-го тура чемпионата России.

Примет участие в этом поединке и сам Хабиб, которому будет предоставлено право нанести первый удар по мячу.

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