Футболисты "Динамо" едва не подрались в перерыве матча с "Химками"
Между вратарем московского "Динамо" Антоном Шуниным и нападающим команды Клинтоном Н’Жи произошел конфликт в перерыве матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными "Химками" (0:1), сообщает Sport24.
По сведениям издания, Шунин пытался завести одноклубников, призывая сыграть за уже бывшего главного тренера команды Кирилла Новикова. Партнеры поддержали голкипера, но Н'Жи предъявил Шунину претензии по пропущенного гола. После этого Шунин едва не подрался с камерунцем, но их вовремя разняли.
Напомним, что после поражения Новиков подал в отставку. Вместо него временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий.
Не пропустите: "Динамо" может возглавить иностранный тренер. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Семин прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком по итогам сезона 2019/20
-
Мбаппе стал лучшим игроком Лиги 1 сезона-2019/20
-
Хавбек Пакет перешел из "Милана" в "Лион"
-
Суарес и Фати поборются за звание лучшего игрока чемпионата Испании в сентябре
-
Бывший игрок "Урала" покинул греческий клуб, чтобы уйти на фронт
-
Назван состав сборной Бельгии на матчи с Кот-д’Ивуаром, Англией и Исландией
-
Куман высказался об игре Гризманна
-
Футболисты "Динамо" едва не подрались в перерыве матча с "Химками"
-
"Фулхэм" усилился форвардом "РБ Лейпциг"
-
Киевское "Динамо" отказалось продать форварда Супрягу в клуб Серии А
-
Неймар - крупнейший неплательщик налогов в Испании
-
В "Дженоа" подтвердили предстощий трансфер нападающего "Ростова" Шомуродова
-
"Ростов" определился с заменой Шомуродову
-
Звезда АПЛ призвал освободить из российской тюрьмы водителя экс-хавбека "Спартака" Фернандо
-
Куман заявил, что он доволен последними словами Месси
-
Хавбек "Спартака" Александр Ломовицкий покинул "Химки"
-
Резиуан Мирзов перейдет в "Химки"
-
Диего Коста может перейти в ПСЖ
-
Основной вратарь "Зенита" вернулся в строй
-
"Дженоа" предложил Шомуродову выгодный контракт
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22