Футболисты "Динамо" едва не подрались в перерыве матча с "Химками"

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Футболисты "Динамо" едва не подрались в перерыве матча с "Химками"

Между вратарем московского "Динамо" Антоном Шуниным и нападающим команды Клинтоном Н’Жи произошел конфликт в перерыве матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными "Химками" (0:1), сообщает Sport24.

По сведениям издания, Шунин пытался завести одноклубников, призывая сыграть за уже бывшего главного тренера команды Кирилла Новикова. Партнеры поддержали голкипера, но Н'Жи предъявил Шунину претензии по пропущенного гола. После этого Шунин едва не подрался с камерунцем, но их вовремя разняли.

Напомним, что после поражения Новиков подал в отставку. Вместо него временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий. 

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