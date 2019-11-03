Футболисты "Эвертона" побывали в раздевалке "Тоттенхэма", чтобы утешить Сон Хын Мина

1 Теги тоттенхэмэвертонсон хын минандре гомештравмы

Футболисты "Эвертона" побывали в раздевалке "Тоттенхэма", чтобы утешить Сон Хын Мина

Футболисты "Эвертона" зашли в раздевалку "Тоттенхэма" после матча 11-го тура чемпионата Англии (1:1), чтобы утешить корейского нападающего "шпор" Сон Хын Мина, который стал участником эпизода с травмой хавбека ливерпульцев Андре Гомеша, сообщает The Sun.

По сведениям издания, кореец долгое время не мог прийти в себя и плакал, когда уходил с поля.

Напомним, что в конце матча Сон сфолил на Гомеше, который потерял равновесие, а затем в него врезался защитник "Тоттенхэма" Серж Орье. В итоге Гомеш получил перелом ноги.

Не пропустите: В сети появилось фото ноги Облякова после фола Азмуна. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Теперь понятно,почему он косил от армии

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" проиграл "Лацио" в домашнем матче Серии А

"Милан" проиграл "Лацио" в домашнем матче Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
3 Лестер Сити Лестер Сити 11 23
4 Челси Челси 11 23
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 11 17
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 11 16
7 Борнмут Борнмут 11 16
8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 11 15
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 11 13
13 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
14 Бернли Бернли 11 12
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 11 12
16 Астон Вилла Астон Вилла 11 11
17 Эвертон Эвертон 10 10
18 Саутгемптон Саутгемптон 11 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 11 7
20 Уотфорд Уотфорд 11 5
Полная таблица

топ-5 тегов