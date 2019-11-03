Футболисты "Эвертона" побывали в раздевалке "Тоттенхэма", чтобы утешить Сон Хын Мина

Футболисты "Эвертона" зашли в раздевалку "Тоттенхэма" после матча 11-го тура чемпионата Англии (1:1), чтобы утешить корейского нападающего "шпор" Сон Хын Мина, который стал участником эпизода с травмой хавбека ливерпульцев Андре Гомеша, сообщает The Sun.

По сведениям издания, кореец долгое время не мог прийти в себя и плакал, когда уходил с поля.

Напомним, что в конце матча Сон сфолил на Гомеше, который потерял равновесие, а затем в него врезался защитник "Тоттенхэма" Серж Орье. В итоге Гомеш получил перелом ноги.

Не пропустите: В сети появилось фото ноги Облякова после фола Азмуна. | http://soccernews.ru