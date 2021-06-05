Футболисты "Эвертона" шокированы уходом Анчелотти в "Реал"

Фото твиттер "Реала"

Решение Карло Анчелотти вернуться в мадридский "Реал" застало врасплох игроков "Эвертона".

Напомним, что итальянец возглавлял "ирисок" с декабря 2019 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством финишировала в АПЛ на 10-м месте.

По информации The Athletic, внезапный уход главного тренера шокировал футболистов.

Более того, лидеры "Эвертона" Ришарлисон и Хамес Родригес тоже могут покинуть "Эвертон" вслед за Анчелотти.

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