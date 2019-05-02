Футболисты "Фейеноорда" провели необычный матч против 120 соперников

Футболисты "Фейеноорда" поучаствовали в матче против 120 детей. Организатором необычной встречи стал титульный спонсор клуба компания Opel.

"Вы думали, мы приедем навестить вас и все? Но мы думаем, что гораздо веселее будет сыграть со всеми вами", - сказал полузащитник "Фейеноорда" Йенс Торнстра.

Матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2.

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