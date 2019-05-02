Футболисты "Фейеноорда" провели необычный матч против 120 соперников
Футболисты "Фейеноорда" поучаствовали в матче против 120 детей. Организатором необычной встречи стал титульный спонсор клуба компания Opel.
"Вы думали, мы приедем навестить вас и все? Но мы думаем, что гораздо веселее будет сыграть со всеми вами", - сказал полузащитник "Фейеноорда" Йенс Торнстра.
️ Highlightssss ✨— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 2 мая 2019 г.
120 kids 11 Feyenoorders #Feyenoord pic.twitter.com/jHaIla0kPL
1️⃣2️⃣0️⃣ 1️⃣1️⃣— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 2 мая 2019 г.
Een bijzonder duel in @DeKuip voor 120 winnaars van een actie van @Opel_Nederland! #Feyenoord pic.twitter.com/kFtfc9i2me
Матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|32
|42
|10
|АДО Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|Зволле
|32
|38
|13
|ВВВ Венло
|32
|38
|14
|Фортунна Ситтард
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
|22