Футболисты "Химок" попросили вернуть Юрана на пост главного тренера
Игроки "Химок" обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Футболисты несогласны с увольнением Сергея Юрана с поста главного тренера и просят вернуть его.
"Уважаемый Андрей Юрьевич! Мы, футболисты ФК "Химки", убедительно просим Вас разобраться в ситуации, которая возникла в нашем клубе. Для нас стало полной неожиданностью новость об увольнении со своего поста главного тренера "Химок" Сергея Юрана. Мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем.
Именно при этом специалисте мы решили задачу по выходу в Премьер-лигу. Под руководством Юрана "Химки" в четвертьфинале Кубка России одержали убедительную победу над московским "Торпедо" (5:1). В полуфинале мы, не имея серьёзной игровой практики в течение четырёх месяцев, в Екатеринбурге взяли верх над клубом РПЛ - "Уралом" (3:1). Наконец, в финале Кубка команда под руководством Юрана точно не выглядела мальчиками для битья в матче против гранда российского футбола - "Зенита". Уступили с минимальным счётом после гола с пенальти, который у ряда экспертов вызвал вопросы. В самом конце той встречи мы имели реальный шанс всё перевести в дополнительное время.
Так по какой же причине убирают Юрана, который даёт результат? Уважаемый Андрей Юрьевич, нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микролимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в Премьер-лиге. Просим Вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера "Химок", - говорится в открытом письме, которое подписал 21 игрок подмосковной команды.
Не пропустите: Гендиректор "Химок" объяснил увольнение Юрана. | http://soccernews.ru
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