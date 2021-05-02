Футболисты "Интера" после победы над "Кротоне" отпраздновали приближение чемпионства
Фото: twitter.com/inter_en
"Интер" после победы над "Кротоне" (2:0) находится в шаге от чемпионства.
"Нерадзурри" лидируют в турнирной таблице и опережают "Аталанту" на 14 очков. Если сегодня, 2 мая, "Аталанта" не выиграет у "Сассуоло", то "Интер" досрочно станет чемпионом. В случае победы "Аталанты", подопечные Антонио Конте выиграют скудетто, если наберут одно очко в оставшихся четырех играх.
По такому случаю футболисты "Интера" уже начали праздновать приближающее чемпионство песнями и танцами.
| SPOGLIATOIO— Inter (@Inter) May 1, 2021
" ..." #CrotoneInter ⚫️ #FORZAINTER pic.twitter.com/4PCp3gD6Ng
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17