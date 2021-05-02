Футболисты "Интера" после победы над "Кротоне" отпраздновали приближение чемпионства

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Футболисты "Интера" после победы над "Кротоне" отпраздновали приближение чемпионстваФото: twitter.com/inter_en

"Интер" после победы над "Кротоне" (2:0) находится в шаге от чемпионства.

"Нерадзурри" лидируют в турнирной таблице и опережают "Аталанту" на 14 очков. Если сегодня, 2 мая, "Аталанта" не выиграет у "Сассуоло", то "Интер" досрочно станет чемпионом. В случае победы "Аталанты", подопечные Антонио Конте выиграют скудетто, если наберут одно очко в оставшихся четырех играх.

По такому случаю футболисты "Интера" уже начали праздновать приближающее чемпионство песнями и танцами.

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