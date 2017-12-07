Футболисты "Интера" спели песню Inter Bells

Теги интер милан

Футболисты "Интера" спели песню Inter Bells

"Интер" представил свою версию песни Jingle Bells, которая посвящена Рождества.

Футболисты миланского клуба спели измененную версию этой песни под названием Inter Bells.

Видео: Песня игроков.

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