Футболисты "Лестера" недовольны поведением Махреза

Игроки "Лестера" разочарованы действиями хавбека Рияда Махреза.

Как сообщает Sky Sports, футболисты недовольны тем, как он форсирует свой трансфер в "Манчестер Сити".

Отмечается, что Махрез пропустил вчерашнюю тренировку команды, из-за чего не сможет помочь клубу в сегодняшней игре против "Эвертона".

Действующее соглашение Махреза с "Лестером" рассчитано до лета 2020 года.

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