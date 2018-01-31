Футболисты "Лестера" недовольны поведением Махреза

Теги лестер ситирияд махрез

Футболисты "Лестера" недовольны поведением Махреза

Игроки "Лестера" разочарованы действиями хавбека Рияда Махреза.

Как сообщает Sky Sports, футболисты недовольны тем, как он форсирует свой трансфер в "Манчестер Сити".

Отмечается, что Махрез пропустил вчерашнюю тренировку команды, из-за чего не сможет помочь клубу в сегодняшней игре против "Эвертона".

Действующее соглашение Махреза с "Лестером" рассчитано до лета 2020 года.

Читайте также: "Лестер" назвал цену на Махреза. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 25 42
7 Бернли 25 35
8 Лестер Сити 25 34
9 Эвертон 25 31
10 Борнмут 25 28
11 Вест Хэм Юнайтед 25 27
12 Уотфорд 24 26
13 Кристал Пэлас 25 26
14 Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Брайтон & Хоув Альбион 25 24
16 Хаддерсфилд Таун 25 24
17 Саутгемптон 25 23
18 Суонси Сити 25 23
19 Сток Сити 24 23
20 Вест Бромвич Альбион 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов