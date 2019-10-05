Футболисты "Ливерпуля" и "Лестера" подрались после матча
Массовой дракой завершился поединок АПЛ между "Ливерпулем" и "Лестером" (2:1).
Судя по видео зачинщиком потасовки между футболистами команд стал форвард "лис" Айосе Перес.
Напомним, что "Ливерпуль" забил победный гол с пенальти на последней минуте компенсированного времени.
В текущем сезоне "Ливерпуль" еще ни разу не проигрывал в АПЛ и клуб возглавляет турнирную таблицу с 24 очками.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|8
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|14
|Вулверхэмптон
|7
|7
|15
|Саутгемптон
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2