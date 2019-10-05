Футболисты "Ливерпуля" и "Лестера" подрались после матча

Массовой дракой завершился поединок АПЛ между "Ливерпулем" и "Лестером" (2:1).

Судя по видео зачинщиком потасовки между футболистами команд стал форвард "лис" Айосе Перес.

Напомним, что "Ливерпуль" забил победный гол с пенальти на последней минуте компенсированного времени.

В текущем сезоне "Ливерпуль" еще ни разу не проигрывал в АПЛ и клуб возглавляет турнирную таблицу с 24 очками.

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