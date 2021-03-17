Футболисты "Ливерпуля" недовольны новой спортивной базой за 60 миллионов евро
Футболистов "Ливерпуля" не устраивает новая спортивная база в Киркби, которая обошлась клубу в 60 миллионов евро, сообщает The Sun.
Игроки английского клуба считают, что на новой базе слишком ветренно, поэтому они хотели бы вернуться на Мелвуд.
Постройка новой базы была одним из главных требований главного тренера команды Юргена Клоппа. На базе есть три полноразмерных поля, спортивный зал и специальные реабилитационные кабинеты.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18