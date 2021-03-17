Футболисты "Ливерпуля" недовольны новой спортивной базой за 60 миллионов евро

Футболистов "Ливерпуля" не устраивает новая спортивная база в Киркби, которая обошлась клубу в 60 миллионов евро, сообщает The Sun.

Игроки английского клуба считают, что на новой базе слишком ветренно, поэтому они хотели бы вернуться на Мелвуд.

Постройка новой базы была одним из главных требований главного тренера команды Юргена Клоппа. На базе есть три полноразмерных поля, спортивный зал и специальные реабилитационные кабинеты.

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