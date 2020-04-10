Футболисты "Локомотива" договорились с клубом о снижении зарплат
Руководству "Локомотива" и игрокам команды удалось преодолеть разногласия касательно урезания зарплат.
Сообщается, что оклады футболистов на временной основе сократятся на 40 процентов.
При этом стороны взяли на себя обязательства не разглашать эту информацию.
"Локомотив" по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
Не пропустите: Сёмин - об урезании зарплат в "Локомотиве": "Футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся".| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20