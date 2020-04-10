Футболисты "Локомотива" договорились с клубом о снижении зарплат

Руководству "Локомотива" и игрокам команды удалось преодолеть разногласия касательно урезания зарплат.

Сообщается, что оклады футболистов на временной основе сократятся на 40 процентов.

При этом стороны взяли на себя обязательства не разглашать эту информацию.

"Локомотив" по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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