Футболисты "Локомотива" поздравили болельщиков с Крещением
Футболисты московского "Локомотива" Дмитрий Баринов, Соломон Кверквелия, Алексей и Антон Миранчуки отпраздновали Крещение на сборе в Испании и поздравили с праздником фанатов клуба.
"С праздником Крещения!" - сообщается в официальном Twitter "железнодорожников".
С праздником Крещения!#РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/BElOODoLZj— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 18, 2020
На сборе российский клуб примет участие в трех контрольных матча - с румынским "Стяуа" (20 января), хорватским "Осиеком" (23 января) и корейским "Чонбуком" (26 января).
После 19 туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание клуба от лидирующего "Зенита" составляет 11 очков.
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