Футболисты "Локомотива" вышли из отпуска

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Футболисты "Локомотива" вышли из отпускаФутболисты "Локомотива" вышли из отпуска.

Как сообщили в клубе, игроки команды прибыли на медосмотр, который пройдет в Москве.

В числе игроков и нападающий Ари, который не выходил на поле с июля прошлого года.

Напомним, что бразилец травмировался концовке матча 2-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1).

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