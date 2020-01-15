Футболисты "Манчестер Сити" устроили большую вечеринку в спа с моделями

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Футболисты "Манчестер Сити" устроили большую вечеринку в спа с моделями

Футболисты "Манчестер Сити" широко отпраздновали разгромную победу над "Астон Виллой" (6:1) в матче АПЛ.

По сведениям The Sun, после матча игроки "горожан" отправились в спа-центр Mere Golf, где устроили вечеринку с 22 итальянскими моделями.

Отметим, что издание опубликовало видео с девушками, однако в кадр не попал никто из игроков "Сити".

После 22 туров "Манчестер Сити" идет в АПЛ на втором месте, отставая от "Ливерпуля" на 14 очков.

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