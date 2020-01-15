Футболисты "Манчестер Сити" устроили большую вечеринку в спа с моделями
Футболисты "Манчестер Сити" широко отпраздновали разгромную победу над "Астон Виллой" (6:1) в матче АПЛ.
По сведениям The Sun, после матча игроки "горожан" отправились в спа-центр Mere Golf, где устроили вечеринку с 22 итальянскими моделями.
Отметим, что издание опубликовало видео с девушками, однако в кадр не попал никто из игроков "Сити".
После 22 туров "Манчестер Сити" идет в АПЛ на втором месте, отставая от "Ливерпуля" на 14 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14