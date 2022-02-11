Футболисты "Манчестер Юнайтед" недовольны тренировками Рангника

Фото инстаграм "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник столкнулся с недовольством тренировочным процессом со стороны игроков.

По информации ESPN, отдельные футболисты "красных дьяволов" считают методы работы немецкого специалиста старомодными и неэффективными.

Игрокам не хватает динамики в упражнениях - они хотят больше внимания уделять отработке определённых навыков.

Рангник, в свою очередь, делает акцент на организации игры, что нравится не всем в раздевалке "МЮ".

Напомним, что клуб назначил нового тренера 29 ноября. Манкунианцы идут на шестом месте в таблице АПЛ.

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