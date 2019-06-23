Футболисты "Манчестер Юнайтед" выступают за продажу Погба
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, скорее всего, покинет клуб этим летом.
Как сообщает The Sun, футболисты "красных дьяволов" выступают за продажу француза. Напомним, что ранее Погба заявил, что хочет сменить клуб.
Однако руководство "МЮ" по-прежнему желает сохранить игрока в команде и даже собирается увеличить ему зарплату.
Ранее интерес к Погба проявляли "Реал" и "Ювентус".
Читайте также: "Ювентус" может отказаться от трансфера Погба. | http://soccernews.ru
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