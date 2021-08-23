Футболисты "Марселя" показали травмы, полученные после нападения фанатов "Ниццы" (фото)
Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен
Издание Get French Football News в твиттере опубликовало фотографии повреждений футболистов "Марселя", на которых напали болельщики "Ниццы" в матче 3-го тура чемпионата Франции.
В ходе второго тайма фанаты "Ниццы" приняли швырять на поле бутылки. Одну из бутылок поднял полузащитник "Марселя" Димитри Пайе и бросил ее обратно на трибуны. После этого на поле выскочили болельщики.
Matteo Guendouzi & Luan Peres with strangle marks on their necks. (RMC) pic.twitter.com/oDvvspK5OB— Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021
При этом сдали нервы у главного тренера "Марселя" Хорхе Сампаоли, который напал на защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо. Впрочем, аргентинского специалиста смогли утихомирить Пайе и его тренерский штаб.
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