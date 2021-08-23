Футболисты "Марселя" показали травмы, полученные после нападения фанатов "Ниццы" (фото)

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

Издание Get French Football News в твиттере опубликовало фотографии повреждений футболистов "Марселя", на которых напали болельщики "Ниццы" в матче 3-го тура чемпионата Франции.

В ходе второго тайма фанаты "Ниццы" приняли швырять на поле бутылки. Одну из бутылок поднял полузащитник "Марселя" Димитри Пайе и бросил ее обратно на трибуны. После этого на поле выскочили болельщики.

Matteo Guendouzi & Luan Peres with strangle marks on their necks. (RMC) pic.twitter.com/oDvvspK5OB — Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021

При этом сдали нервы у главного тренера "Марселя" Хорхе Сампаоли, который напал на защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо. Впрочем, аргентинского специалиста смогли утихомирить Пайе и его тренерский штаб.

Не пропустите: Названа причина обморока футболиста "Бордо" во время матча с "Марселем". | http://soccernews.ru