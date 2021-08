Футболисты "Марселя" показали травмы, полученные после нападения фанатов "Ниццы" (фото)

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

Издание Get French Football News в твиттере опубликовало фотографии повреждений футболистов "Марселя", на которых напали болельщики "Ниццы" в матче 3-го тура чемпионата Франции.

В ходе второго тайма фанаты "Ниццы" приняли швырять на поле бутылки. Одну из бутылок поднял полузащитник "Марселя" Димитри Пайе и бросил ее обратно на трибуны. После этого на поле выскочили болельщики.

Matteo Guendouzi & Luan Peres with strangle marks on their necks. (RMC) pic.twitter.com/oDvvspK5OB