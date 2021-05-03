Футболисты "Монако" и "Лиона" устроили массовую драку после матча

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Футболисты "Монако" и "Лиона" устроили массовую драку после матча

Фото твиттер Лиги 1

Игра 35-го тура французской Лиги 1 между "Монако" и "Лионом" завершилась массовой дракой.

Причина конфликта футболистов двух команд пока неизвестна.

Инцидент произошёл после финального свистка. По его итогам главный судья встречи Клеман Тюрпен удалили четырёх игроков.

Напомним, что "Лион" победил "Монако" на выезде со счётом 3:2.

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