Футболисты "Монако" имели натянутые отношения с Анри

Футболисты "Монако" имели натянутые отношения с Тьерри Анри, которого накануне отстранили от исполнения обязанностей главного тренера команды.

Игроки были недовольны тем, как 41-летний специалист общался с ними.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на собственные источники в стане монегасков, Анри вёл себя высокомерно и не слушал чужое мнение.

Напомним, что под руководством легендарного француза "Монако" добыл 4 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений в 20 матчах. За досрочное расторжение контракта ему полагается от 10 до 15 миллионов евро.

Следующим наставником аутсайдера Лиги 1, с большой долей вероятности, станет Леонарду Жардим.

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