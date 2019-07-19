Футболисты "Ньюкасла" поучаствовали в уличной драке

Два игрока "Ньюкасла" - вратарь Карл Дарлоу и полузащитник Джоньо Шелви - стали участниками драки в городе Морпет.

Как сообщает Daily Mail, конфликт начался из-за нецензурных оскорблений в адрес Шелви по поводу отсутствия у него на голове волос. Завязалась потасовка, в которую включился также его партнёр по команде.

"Ньюкасл" намерен провести собственное расследование произошедшего.

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