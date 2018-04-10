Футболисты "Панатинаикоса" бойкотировали тренировку из-за долгов по зарплате

Игроки греческого футбольного клуба "Панатинаикос" намеренно пропустили тренировку из-за долгов по зарплате.

По информации источника, футболисты вернутся к тренировкам после того, как им выплатят всю зарплату с октября прошлого года.

Финансовые проблемы начались после решения главного акционера клуба сократить затраты. За долг в 500 тысяч евро перед бывшем защитником команды Йенсом Веммером клуб лишили трех очков в текущем розыгрыше чемпионата.

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