Футболисты "Порту" и "Браги" были вынуждены толкать машину скорой помощи, чтобы продолжить матч

Любопытная ситуация произошла по ходу первого матча 1/2 Кубка Португалии между "Брагой" и "Порту" (1:1).

Во втором тайме защитник "Браги" Давид Карму получил повреждение после грязного приема со стороны игрока "Порту" Луиса Диаса. Полузащитник гостей получил красную карточку, а игроку "Браги" потребовалась помощь бригады скорой помощи, которая выехала на футбольное поле. Футболиста поместили в машину, однако по какой-то причине она заглохла и не смогла покинуть газон самостоятельно. Игрокам обеих команд пришлось толкать машину. Только с их помощью удалось освободить игровое пространство и продолжить игру.



Возможно, благодаря этой паузе судья добавил ко времени второго тайма 12 дополнительных минут. Именно на последней добавленной минуте, хавбек хозяев Франсержиу смог сравнять счет. Первый полуфинал завершился со счетом 1:1. Ответный матч пройдет 3 марта.



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