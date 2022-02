Футболисты "Порту" и "Спортинга" подрались после очного матча

Фото твиттер "Порту"

Игра 22-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Спортингом" завершилась громким скандалом.

Матч завершился ничьей 2:2, а после финального свистка на поле вспыхнул конфликт между футболистами.

За драку были удалены сразу четыре игрока - Агустин Маркесин, Пепе (оба - "Порту"), Жоау Палинья и Бруну Табата (оба - "Спортинг").

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting



Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.



The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh