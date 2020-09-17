Футболисты ПСЖ имеют претензии к Тухелю

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель столкнулся с проблемами в раздевалке команды, утверждает RMC Sport.

По сведениям издания, отдельные футболисты недовольны стилем игры и более лояльным отношением наставника к латиноамериканцам.

Кроме того, игрокам непонятны некоторые кадровые решения немецкого специалиста. К примеру, использование центрального защитника Маркиньоса на позиции опорника и дефицит игровой практики у стабильно забивающего Мауро Икарди.

Напомним, что ПСЖ стартовал в чемпионате Франции с двух поражений, а вчера вырвал победу над "Метцем" в компенсированное время.

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