Футболисты ПСЖ имеют претензии к Тухелю

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Футболисты ПСЖ имеют претензии к Тухелю

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель столкнулся с проблемами в раздевалке команды, утверждает RMC Sport.

По сведениям издания, отдельные футболисты недовольны стилем игры и более лояльным отношением наставника к латиноамериканцам.

Кроме того, игрокам непонятны некоторые кадровые решения немецкого специалиста. К примеру, использование центрального защитника Маркиньоса на позиции опорника и дефицит игровой практики у стабильно забивающего Мауро Икарди.

Напомним, что ПСЖ стартовал в чемпионате Франции с двух поражений, а вчера вырвал победу над "Метцем" в компенсированное время.

Не пропустите: Тухель жёстко раскритиковал календарь ПСЖ. | http://soccernews.ru
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