Футболисты ПСЖ имеют претензии к Тухелю
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель столкнулся с проблемами в раздевалке команды, утверждает RMC Sport.
По сведениям издания, отдельные футболисты недовольны стилем игры и более лояльным отношением наставника к латиноамериканцам.
Кроме того, игрокам непонятны некоторые кадровые решения немецкого специалиста. К примеру, использование центрального защитника Маркиньоса на позиции опорника и дефицит игровой практики у стабильно забивающего Мауро Икарди.
Напомним, что ПСЖ стартовал в чемпионате Франции с двух поражений, а вчера вырвал победу над "Метцем" в компенсированное время.
Не пропустите: Тухель жёстко раскритиковал календарь ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
ЦСКА в твиттере поздравил Мамаева с 32-летием
-
Руководство "Баварии" подтвердило переход Алькантары в "Ливерпуль"
-
Евгений Харлачев назначен новым главным тренером омского "Иртыша"
-
Бывший вице-президент "Монако" Васильев высказался о перспективах Дзюбы
-
Юран намерен направить в детский дом сумму его штрафа, наложенного РФС
-
"Эммен" не сумел заключить спонсорское соглашение с секс-шопом
-
Регилон и Бэйл близки к переходу из "Реала" в "Тоттенхэм"
-
Избитый Широковым судья: "Будем добиваться переквалификации дела на более тяжелое"
-
Семак обошел Виллаш-Боаша по победам на посту главного тренера "Зенита"
-
Луис Суарес рассматривает три варианта продолжения карьеры
-
Месси - лучший дриблёр в FIFA 21, Роналду - на 19-м месте
-
Футболисты ПСЖ имеют претензии к Тухелю
-
СМИ: президенту "Барселоны" Бартомеу вынесут вотум недоверия
-
Олич: "Путин не болел за ЦСКА даже когда мы выигрывали Кубок УЕФА"
-
Хацкевич огласил позицию "Ротора" по матчу с "Ростовом"
-
Защитник ПСЖ серьёзно травмировал колено
-
"Ливерпуль" согласовал трансфер Тьяго Алькантары
-
Немецкий клуб нацелился на защитника "Уфы"
-
"Барселона" до сих пор не зарегистрировала Кумана в качестве главного тренера
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 32-е место, Бельгия сохранила лидерство
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13