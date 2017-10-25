Футболисты ПСЖ недовольны привилегированным положением Неймара в команде

В стане ПСЖ зреет конфликт из-за бразильского нападающего Неймара, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, футболисты парижан недовольны тем, как к форварду относится руководства клуба.

У Неймара два личных физиотерапевта, на тренировках партнерам запрещено жестко играть против бразильца, бразилец имеет право пропускать оборонительные занятия на тренировках. Кроме того только Неймару в клубе разрешено носить сумку с логотипом своего личного спонсора. Также форвард будет бить все пенальти до конца сезона.

Напомним, что 25-летний Неймар перешел в ПСЖ минувшим летом из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

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