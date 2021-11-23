Футболисты ПСЖ ожидают назначение Зидана
Фото твиттер "Реала"
Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан в скором времени возглавит ПСЖ, сообщает Marca.
По сведениям издания, в раздевалке парижан ожидают назначение 49-летнего тренера, активно обсуждая это между собой.
Таким образом, Зидан сменит Маурисио Почеттино, который, вероятно, вернётся в АПЛ и примет "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что француз в мае покинул "Реал" и с тех пор остаётся без команды.
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|Команда
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|Ренн
|28
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|4
|Лилль
|28
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|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13