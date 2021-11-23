Футболисты ПСЖ ожидают назначение Зидана

Теги зинедин зиданпсж

Футболисты ПСЖ ожидают назначение Зидана

Фото твиттер "Реала"

Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан в скором времени возглавит ПСЖ, сообщает Marca.

По сведениям издания, в раздевалке парижан ожидают назначение 49-летнего тренера, активно обсуждая это между собой.

Таким образом, Зидан сменит Маурисио Почеттино, который, вероятно, вернётся в АПЛ и примет "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что француз в мае покинул "Реал" и с тех пор остаётся без команды.

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