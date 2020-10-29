Футболисты ПСЖ играли в бассейне айфоном Верратти

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Футболисты ПСЖ играли в бассейне айфоном Верратти

Футболисты ПСЖ решили подшутить над своим одноклубником - хавбеком Марко Верратти.

В сети выложили видео, на котором игроки парижан играют в бассейне в перепас айфоном итальянца.

Напомним, что вчера ПСЖ в Лиге Чемпионов добыл выездную победу над "Истанбулом" (0:2).

В текущем сезоне Верратти провел 5 матчей в Лиге 1, но результативными действиями не отличился.

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