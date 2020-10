Футболисты ПСЖ играли в бассейне айфоном Верратти

Футболисты ПСЖ решили подшутить над своим одноклубником - хавбеком Марко Верратти.

В сети выложили видео, на котором игроки парижан играют в бассейне в перепас айфоном итальянца.

The PSG squad having fun with Marco Verratti’s phone. pic.twitter.com/4IolcGIYp3