Футболисты ПСЖ подарили Мбаппе маску черепашки-ниндзя

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Футболисты ПСЖ подарили Мбаппе маску черепашки-ниндзя

Игроки ПСЖ преподнесли подарок нападающему команды Килиану Мбаппе.

Форвард получил в качестве презента маску черепашки-ниндзя.

Видео: Мбаппе рад подарку.

 

Early Christians gift for @k.mbappe29 • @thiagosilva_33 Via:@kurzawa_20

Публикация от Football Soccer Futbol (@rldesignz)

Стоит отметить, что у футболист немного похож на боевую черепаху и носит прозвище Донателло.

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