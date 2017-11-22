Футболисты ПСЖ подарили Мбаппе маску черепашки-ниндзя

Игроки ПСЖ преподнесли подарок нападающему команды Килиану Мбаппе.

Форвард получил в качестве презента маску черепашки-ниндзя.

Видео: Мбаппе рад подарку.

Early Christians gift for @k.mbappe29 • @thiagosilva_33 Via:@kurzawa_20 Публикация от Football Soccer Futbol (@rldesignz) Ноя 21 2017 в 9:48 PST

Стоит отметить, что у футболист немного похож на боевую черепаху и носит прозвище Донателло.

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