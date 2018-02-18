Футболисты ПСЖ пообещали друг другу обыграть "Реал"

Игроки ПСЖ провели встречу всей командой и дали обещание друг другу добиться победы над "Реалом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпоинов, сообщает Telefoot.

По сведениям издания, футболист заключили некое соглашение о том, что клуб не вылетит на второй раз подряд на этой стадии турнире.

Напомним, что в первом матче парижане уступили королевскому клубу со счетом 1:3.

Ответный поединок ПСЖ - "Реал" состоится 6 марта.

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