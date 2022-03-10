Футболисты ПСЖ предотвратили драку Неймара и Доннаруммы после поражения от "Реала"

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Футболисты ПСЖ предотвратили драку Неймара и Доннаруммы после поражения от "Реала"

Фото инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы

СМИ узнали о конфликте двух игроков ПСЖ - вратаря Джанлуиджи Доннаруммы и нападающего Неймара.

По окончании ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" (1:3) итальянец и бразилец едва не подрались в раздевалке.

По информации Marca, оба футболиста упрекали друг друга в совершённых на поле ошибках, и дело было близко к рукоприкладству.

Сообщается, что успокаивать Доннарумму и Неймара пришлось партнёрам по команде.

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