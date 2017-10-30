Футболисты ПСЖ против Зомби

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Футболисты ПСЖ против Зомби

ПСЖ представил ролик посвященный Хэллоуину.

В нем футболисты парижского клуба выступили против зомби. В комнате с игроком выключался свет и его пугал человек в маске зомби. 

Видео: Зомби пугают игроков ПСЖ.

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