Футболисты ПСЖ застряли в лифте перед матчем Лиги Чемпионов

Защитник "Пари Сен-Жермен" Лайвин Курзава сообщил, что половина команды парижского клуба застряла в лифте отеля в Германии.

Футболисты были вынуждены провести взаперти более часа до тех пор, пока из достали. Одним из игроков был итальянский полузащитник Марко Верратти, который боится лифтов.

Матч "РБ Лейпциг" - ПСЖ состоится сегодня 4 ноября. Начало встречи - в 23:00 мск.

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