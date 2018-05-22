Футболисты "Реала" нарисовали самих себя

Теги реал мадридмарселолука модричдани карвахаль

Футболисты "Реала" нарисовали самих себя

Игроки мадридского "Реала" продемонстрировали автопортреты перед финалом Лиги Чемпионов.

Свои рисунки миру показали Марсело, Лука Модрич и Дани Карвахаль.

Фото: рисунки игроков "Реала".

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