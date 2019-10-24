Футболисты "Реала" не хотят возвращения Моуринью
Игроки "Реала" не хотят, чтобы клуб вновь возглавил португальский наставник Жозе Моуринью, сообщает AS.
По сведениям издания, каждый раз, когда в пресс появляется информация о возможном возвращении португальца, футболисты королевского клуба начинают играть лучше.
В нынешнем сезоне "Реал" потерпел два поражения и после каждого из них появлялись слухи о том, что Моуринью заменит нынешнего главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.
Напомним, что Моуринью является безработным с конца 2018 года, когда его уволили из "Манчестер Юнайтед" в 2018 году.
Не пропустите: Зидан необычным образом дал задание Йовичу в матче с "Галатасараем". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" намерен купить суперзвезду летом. Выбраны три варианта
-
"Интер" готов заплатить за трансфер Ракитича 38 миллионов евро
-
СМИ: Моуринью не хочет возглавлять дортмундскую "Боруссию"
-
"Витесс" отстранил от тренировок игрока, оскорбившего Слуцкого
-
"Барселона" хочет пригласить генерального директора "Валенсии" Матео Алемани
Лента новостей
-
Экс-игрок "Реала" поддержал военную операцию Турции в Сирии
-
Испанский клуб намерен открыть академию в России
-
Гончаренко сделал заявление после поражения ЦСКА от "Ференцвароша" в Лиге Европы
-
1
Полиция нашла фанатов, которые нарисовали длинный член Ориги на баннере
-
Обидчик "Спартака" "Брага" обыграла "Бешикташ" в Лиге Европы
-
3
Футболисты "Барселоны" отметились некрасивым поступком после матча со "Славией"
-
"Порту" разошелся миром с "Рейнджерс" Джеррарда, "Рома" упустила победу над гладбахской "Боруссией"
-
1
"Манчестер Юнайтед" победил "Партизан", АЗ уничтожил "Астану"
-
ЦСКА уступил "Ференцварошу", проиграв третий матч подряд в Лиге Европы
-
Футболисты "Реала" не хотят возвращения Моуринью
-
1
Игроки "Барселоны" поругались после матча со "Славией"
-
Лучший бомбардир МЛС хочет перейти в "Барселону"
-
3
Макгрегор рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории
-
1
Зидан необычным образом дал задание Йовичу в матче с "Галатасараем"
-
"Ювентус" намерен купить суперзвезду летом. Выбраны три варианта
-
1
Дзюба входит в топ-3 в Европе по системе "гол+пас" в нынешнем сезоне
-
"Интер" готов заплатить за трансфер Ракитича 38 миллионов евро
-
В "Боруссии" опровергли слухи о приглашении Моуринью на пост главного тренера
-
Появилось фото четвертого комплекта формы "Барселоны"
-
Александр Медведев: "Основной вывод - "Лейпциг" можно и нужно обыгрывать"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2