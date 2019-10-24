Футболисты "Реала" не хотят возвращения Моуринью

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Футболисты "Реала" не хотят возвращения Моуринью

Игроки "Реала" не хотят, чтобы клуб вновь возглавил португальский наставник Жозе Моуринью, сообщает AS.

По сведениям издания, каждый раз, когда в пресс появляется информация о возможном возвращении португальца, футболисты королевского клуба начинают играть лучше.

В нынешнем сезоне "Реал" потерпел два поражения и после каждого из них появлялись слухи о том, что Моуринью заменит нынешнего главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

Напомним, что Моуринью является безработным с конца 2018 года, когда его уволили из "Манчестер Юнайтед" в 2018 году.

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