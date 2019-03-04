Футболисты "Реала" недовольны Бэйлом и Солари

В раздевалке мадридского "Реала" царит неприятная атмосфера.

Как сообщает Marca, у большинства футболистов "сливочных" испортились отношения с Гаретом Бэйлом. Игроки команды не понимают, почему валлиец оказался в стартовом составе на игру против "Барселоны" (0:1). Отмечается, что после соей замены на 61-й минуте Бэйл практически сразу удалился в раздевалку и отправился домой.

Также источник сообщает, что из-за этой ситуации с Бэйлом пострадало доверие игроков к наставнику команды Сантьяго Солари.

В текущем сезоне Бэйл провел 33 игры, в которых отметился 13 голами и 5 ассистами.

Читайте также: Перес принял громкое решение по Бэйлу. | http://soccernews.ru