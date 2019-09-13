Футболисты "Реала" недовольны работой тренера по физподготовке
Футболистов мадридского "Реала" не устраивает то, как работает новый тренер по физподготовке Грегори Дюпон, передает El Chiringuito.
Ранее сообщалось, что игроки "Реала" получили 11-ю травму с середины лета.
Большинство футболистов обеспокоены тем, что игроки команды стали часто травмироваться. За последние два дня в лазарет попали Лука Модрич и Феде Вальверде. Игроки считают, что в этом виноват Дюпон.
После 3-х туров Примеры "Реал" с 5 баллами занимает 5 место в турнирной таблице. Завтра, 14 сентября, "сливочные" сыграют с "Леванте" в рамках 4-го раунда Ла лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0