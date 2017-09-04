Футболисты "Реала" определились с игровыми номерами на текущий сезон

Теги реал мадрид

Футболисты "Реала" определились с игровыми номерами на текущий сезонФутболисты мадридского "Реала" определились с игровыми номерами на текущий сезон.

Главной интригой оставался выбор, который должны были сделать новички команды. Так, Хесус Вальехо будет выступать с "3" на спине, Тео Эрнандес - с "15", Ашраф Хакими - с "19", Маркос Льоренте - с "18", Дани Себальос - с "24", а Борха Майораль взял "21" номер. Старожилы же "сливочных", за исключением Луки Модрича, сменившего "19" на "10", изменений делать не стали.

Напомним, "Реал" заинтересован в подписании хавбека "Баварии". | soccernews.ru

комментарии
Fantastic

не знал что васкя делантеро )

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов