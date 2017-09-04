Футболисты "Реала" определились с игровыми номерами на текущий сезон

Футболисты мадридского "Реала" определились с игровыми номерами на текущий сезон.

Главной интригой оставался выбор, который должны были сделать новички команды. Так, Хесус Вальехо будет выступать с "3" на спине, Тео Эрнандес - с "15", Ашраф Хакими - с "19", Маркос Льоренте - с "18", Дани Себальос - с "24", а Борха Майораль взял "21" номер. Старожилы же "сливочных", за исключением Луки Модрича, сменившего "19" на "10", изменений делать не стали.

Напомним, "Реал" заинтересован в подписании хавбека "Баварии". | soccernews.ru