Футболисты "Реала" остались недовольны высказываниями Роналду

После финала Лиги Чемпионов нападающий "Реала" Криштиану Роналду намекнул о своем уходе из клуба.

Как сообщает Marca, эти высказывания не понравились капитану команды Серхио Рамосу, который заявил португальцу, что об этом нужно было сначала сказать одноклубникам. На что Роналду ответил: "Если бы я забил, я бы ничего не говорил".

Отметим, что в этом споре остальные игроки "Реала" поддержали капитана.

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