Футболисты "Реала" остались недовольны высказываниями Роналду

1 Теги реал мадридкриштиану роналдусерхио рамос

Футболисты "Реала" остались недовольны высказываниями Роналду

После финала Лиги Чемпионов нападающий "Реала" Криштиану Роналду намекнул о своем уходе из клуба.

Как сообщает Marca, эти высказывания не понравились капитану команды Серхио Рамосу, который заявил португальцу, что об этом нужно было сначала сказать одноклубникам. На что Роналду ответил: "Если бы я забил, я бы ничего не говорил".

Отметим, что в этом споре остальные игроки "Реала" поддержали капитана.

Читайте также: Роналду: "СМИ вырвали мои слова из контекста". | http://soccernews.ru

комментарии
Олег Гусов

В редакции соккер ньюс одни базарные хабалки и хейтеры Роналду !

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов