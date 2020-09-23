Футболисты "Реала" отказались от крупной премии за чемпионство и выигрыш Суперкубка Испании

Футболисты мадридского "Реала" приняли решение помочь клубу в связи с финансовым кризисом, спровоцированным пандемией коронавируса, сообщает СОРЕ.

По сведения источника, игрока отказались от премии в размере одного миллиона евро каждому за чемпионство в Ла Лиге и выигрыш Суперкубка Испании. Таким образом, королевский клуб сэкономит около 30 миллионов евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Реал" стартовал в чемпионате Испании со 2-го тура, на выезде сыграв вничью с "Реалом Сосьедад" со счетом 0:0.

Не пропустите: Форвард "Реала" заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru