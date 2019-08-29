Футболисты "Реала" получают травмы в среднем каждые пять дней

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Футболисты "Реала" получают травмы в среднем каждые пять дней

Сразу 10 футболистов "Реала" получили травмы с начала подготовки к нынешнему сезону.

В среднем каждые пять дней из строя выбывает один футболист. 

С начала первой предсезонной тренировки травмы получали Марко Асенсио, Ферлан Менди, Тибо Куртуа, Эден Азар, Хамес Родригес, Родриго Гоэс, Браим Диас (дважды), Иско, Лука Йович и Эдер Милитао.

Стоит отметить, что перед началом нынешнего сезона в "Реале" по требованию главного тренера Зинедина Зидана сменился специалист по физической подготовке.

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