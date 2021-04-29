Футболисты "Реала" получили 51 травму в текущем сезоне

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Футболисты "Реала" получили 51 травму в текущем сезоне Фото Global Look Press / Sven Hoppe

"Реал" потерял очередного футболиста из-за травмы.

Как сообщает Mundo Deportivo, в текущем сезоне футболисты "сливочных" травмировались 51 раз. Если учитывать случаи с коронавирусом, то получается 57.

Отмечается, что единственными, кто из "Реала" не травмировался в этом сезоне, являются голкиперы Тибо Куртуа и Андрей Лунин.

Следом за "Реалом" по количеству полученных повреждений идет "Барселона" (35 травм за сезон).

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