Футболисты "Реала" пошутили над Бэйлом

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Футболисты "Реала" пошутили над Бэйлом

Футболисты "Реала" решили подшутить над своим одноклубником Гаретом Бэйлом.

По сведениям Marca, игроки "сливочных" взяли с собой на Суперкубок Испании клюшку для гольфа. Напомним, что Бэйл, который является ярым поклонником гольфа, не отправился с командой в Саудовскую Аравию из-за болезни.

В полуфинале турнира "Реал" обыграл "Валенсию" (3:1), а в финале им предстоит сойтись с "Атлетико", который выбил "Барселону".

В этом сезоне Бэйл провел 14 игр, забил два гола и отдал два ассиста.

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