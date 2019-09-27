Футболисты "Реала" прошли допинг-тест перед дерби с "Атлетико"

УЕФА проверил футболистов "Реала" на допинг в преддверии дерби с "Атлетико".

Как сообщает Sport.es, сегодня допинг-тест прошли 10 футболистов "сливочных", чьи имена не уточняются. Мадридское дерби состоится завтра, 28 сентября в 22:00 (мск).

После 6 туров "Реал" возглавляет турнирную таблицу Примеры, имея в активе 14 очков. "Атлетико" располагается на третьей позиции, отставая на одно очко.

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