Футболисты "Реала" прошли тестирование из-за коронавируса у Лунина

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Футболисты "Реала" прошли тестирование из-за коронавируса у Лунина

Футболисты мадридского "Реала", не вызванные в свои национальные сборные, прошли тестирование на коронавирус в связи с положительным тестом украинского вратаря Андрея Лунина, сообщает AS.

По сведениям издания, никто из игроков не заразился, но у форварда Марко Асенсио был выявлен фарингит.

При этом продолжают восстанавливаться после травм защитники Альваро Одриосола и Даниэль Карвахаль, а также нападающие Эден Азар и Мариано Диас.

Не пропустите: "Реал" впервые за 40 лет не подписал ни одного игрока в летнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
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