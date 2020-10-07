Футболисты "Реала" прошли тестирование из-за коронавируса у Лунина

Футболисты мадридского "Реала", не вызванные в свои национальные сборные, прошли тестирование на коронавирус в связи с положительным тестом украинского вратаря Андрея Лунина, сообщает AS.

По сведениям издания, никто из игроков не заразился, но у форварда Марко Асенсио был выявлен фарингит.

При этом продолжают восстанавливаться после травм защитники Альваро Одриосола и Даниэль Карвахаль, а также нападающие Эден Азар и Мариано Диас.

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