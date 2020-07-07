Футболисты "Реала" решили поддержать клуб в период кризиса

Игроки мадридского "Реала" откажутся от всех премиальных выплат по итогам текущего сезона, пишет El Chiringuito TV.

По информации источника, футболисты "сливочных" приняли такое решение с целью поддержать клуб в период кризиса.

Напомним, что столичная команда близка к чемпионству в Примере. За четыре тура до завершения первенства "бланкос" опережают "Барселону" на 4 очка.

Также "Реал" продолжает участвовать в Лиге Чемпионов. В августе им предстоит провести ответный матч 1/8 финала против "Манчестер Сити". Первая встреча на "Сантьяго Бернабеу" завершилась победой "горожан" со счётом 2:1.

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