Футболисты "Реала" решили поддержать клуб в период кризиса

Теги реал мадрид

Футболисты "Реала" решили поддержать клуб в период кризиса

Игроки мадридского "Реала" откажутся от всех премиальных выплат по итогам текущего сезона, пишет El Chiringuito TV.

По информации источника, футболисты "сливочных" приняли такое решение с целью поддержать клуб в период кризиса.

Напомним, что столичная команда близка к чемпионству в Примере. За четыре тура до завершения первенства "бланкос" опережают "Барселону" на 4 очка.

Также "Реал" продолжает участвовать в Лиге Чемпионов. В августе им предстоит провести ответный матч 1/8 финала против "Манчестер Сити". Первая встреча на "Сантьяго Бернабеу" завершилась победой "горожан" со счётом 2:1.

Не пропустите: "Реал" разработал новую схему подписания Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" подтвердил увольнение гендиректора Цорна

"Спартак" подтвердил увольнение гендиректора Цорна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов