Футболисты "Реала" записали обращение к болельщикам в связи с коронавирусом
Футболисты "Реала" сделали обращение к гражданам Испании и болельщикам в связи с пандемией коронавируса.
Отметим, что испанские власти запретили людям покидать дома без острой необходимости.
"Наш дорогой Альфредо Ди Стефано говорил, что ни один футболист не может быть так хорош, как слаженная команда. Сейчас нам всем необходимо объединиться. Это просто - надо не покидать дом. Мы ответственны друг за друга. Я буду дома", - заявил капитан мадридцев Серхио Рамос.
Напомним, что розыгрыш Примеры был приостановлен как минимум на два ближайших тура.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14