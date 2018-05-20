Футболисты РФПЛ выбрали лучшего игрока сезона

Теги краснодарфедор смолов

Футболисты РФПЛ выбрали лучшего игрока сезона

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов признан лучшим футболистом сезона по версии игроков, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, форвард занял первое место по результатам голосования и набрал 179 баллов. По этому показателю он совсем немного опередил хавбека "Локомотива" Мануэла Фернандеша (168). Третьим стал полузащитник ЦСКА Александр Головин (138).

Стоит отметить, что 28-летний Смолов в третий раз в своей карьере получил эту награду.

Не пропустите: Смолов выбрал лучших игроков сезона в РФПЛ. | http://soccernews.ru

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