Футболисты РФПЛ выбрали лучшего игрока сезона

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов признан лучшим футболистом сезона по версии игроков, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, форвард занял первое место по результатам голосования и набрал 179 баллов. По этому показателю он совсем немного опередил хавбека "Локомотива" Мануэла Фернандеша (168). Третьим стал полузащитник ЦСКА Александр Головин (138).

Стоит отметить, что 28-летний Смолов в третий раз в своей карьере получил эту награду.

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